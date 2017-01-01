İngiliz polisi Manchester saldırısında, saldırganın yalnız hareket etmediği ihtimali üzerinde duruyor. Manchester'ı kana bulayan saldırganla birlikte hareket ettiği düşünülen kişiler için polis geniş çaplı operasyon başlattı.
Polisin, saldırganın muhtelen suç ortaklarını ve bombayı yapan kişiyi aradığı belirtildi.
Sabah saatlerinde gözaltına alınan üç kişinin 22 yaşındaki saldırgan Selman Abadi'yle irtibatta olduğu ve bombayı ona temin eden kişiler olduğu ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.
İngiltere polisi dün de Güney Manchester'da 23 yaşında bir erkeği gözaltına almıştı.
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YORUMLAR 5
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Misafir 16 dakika öncekimse çıksın ortaya terör akrep gibidir cebine koyduğunda gelir seni sokar emperyaller kendi silahlarıyla vuruluyorlar üzülelim mi????30
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Misafir 16 dakika önceKendi kendilerinin peşlerine düşüyorlar.00
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Misafir 19 dakika öncebombacıyı İngiliz istihbaratının tanıdığının bilgisini de paylaşım halkla. IŞİD görünümlü İngiliz derin devleti elemanı olduğunu farkında bir çok insan. derin devletin kafalamasına gelecek kadar saf değil artık millet. IŞİD'i kullanan yapının İngiliz derin devleti olduğu biliniyor.00
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Misafir 20 dakika öncedeaşa ve militanlarına karşı mesafeli olacaksınız başka yolunuz yok30
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Misafir 21 dakika öncekimmiş o00
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