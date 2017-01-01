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ABD, Irak’a verdiği silahların izini kaybetmiş

ABD Savunma Bakanlığı Başdenetçi Raporu: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Birinci Bölge Teçhizat Komutanlığının, Irak Eğit-Donat Fonu'ndan alınan Kuveyt ve Irak’taki ekipmanların miktarı ve bulunduğu yere dair kayıtları doğru ve güncel tutmadığı tespit edildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:48:31 Güncelleme: 23:54:12 AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başdenetçi 2016 denetim raporu, ABD ordusunun eğit-donat programı kapsamında Irak ordusuna verdiği 1 milyar dolardan fazla değere sahip askeri ekipman ile silahların kayıt ve takibinin doğru yapılmadığını ortaya koydu.

Eylül ayında yayınlanan "Ordu Irak Eğit-Donat Fonu Ekipmanlarının Sayı ve Yerini Tespit Etmek İçin Etkili Kontroller Yapmadı" başlıklı raporun gizliliği, Uluslararası Af Örgütü’nün bilgi edinme hakkı kapsamındaki talebi üzerine kaldırıldı ve rapor kamunun erişimine açıldı.

Raporda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Birinci Bölge Teçhizat Komutanlığının, Irak Eğit-Donat Fonu'ndan alınan Kuveyt ve Irak’taki ekipmanların miktarına ve bulunduğu yerlere ilişkin kayıtları doğru ve güncel bir şekilde tutmadığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Irak Eğit-Donat Fonu ABD Kongresince 2015 yılında oluşturulmuş ve o yıl için savunma bütçesinden 1,6 milyar dolar ayrılmıştı. DEAŞ ile mücadele için ayrılan söz konusu fon için 2016 yılında da 715 milyon dolar ayrılmıştı.

Denetim raporunda ABD ordusunun silahların takibini doğru yapamamasının nedeninin, merkezi bir otomatik sistem yerine Irak’a verilen silah ve ekipmanların kayıtlarının el ile yazılı dağıtım belgeleri üzerinden tutması olduğu belirtildi.

Mezhep merkezli radikal grupların yanı sıra birçok terör örgütünün de faaliyet gösterdiği bir bölgeye gönderilen milyar dolarlık silahların kontrolünün doğru yapılmaması, söz konusu silahların amacının dışında kullanılmak üzere başka gruplarca ele geçirilme riskini gündeme getirdi.

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