Donald Trump ile Papa Franciscus Vatikan'da buluştu

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan'da Papa Franciscus ile görüştü. Görüşme, Trump'ın Vatikan ziyareti kapsamında, Apostolik Saray'daki Papa'nın özel kütüphanesinde bulunan bir ofiste yapıldı.
Yarım saat süren ikili görüşmeden önce foto muhabirlerine poz veren Trump'ın gülümsemesine rağmen gergin olduğu, Papa'nın ise mesafeli yaklaşım gösterdiği dikkati çekti.
Trump, başkan adayı olduğu geçen yıl polemiğe girmekten kaçınmadığı Papa Franciscus ile bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.
İkiliye daha sonra Trump'ın eşi Melania Trump, kızı Ivanka ile eşi Jared Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın aralarında bulunduğu 12 kişilik heyet katıldı.
Melania Trump'ın, görüşme sırasında siyah elbise giydiği ve tülden bir başörtüsü taktığı görüldü. Suudi Arabistan ziyaretinde başını örtmeyen Trump'ın Vatikan'da geleneklere uyarak örtünmesi dikkati çekti.