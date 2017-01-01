ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DÜNYA

Donald Trump ile Papa Franciscus Vatikan'da buluştu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 00:34:18 AA

  • 1 Donald Trump ile Papa Franciscus Vatikan'da buluştu
    1 | 18

    ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan'da Papa Franciscus ile görüştü. Görüşme, Trump'ın Vatikan ziyareti kapsamında, Apostolik Saray'daki Papa'nın özel kütüphanesinde bulunan bir ofiste yapıldı.

     

     

  • 2 Donald Trump ile Papa Franciscus Vatikan'da buluştu
    2 | 18

    Yarım saat süren ikili görüşmeden önce foto muhabirlerine poz veren Trump'ın gülümsemesine rağmen gergin olduğu, Papa'nın ise mesafeli yaklaşım gösterdiği dikkati çekti.

  • 3 Donald Trump ile Papa Franciscus Vatikan'da buluştu
    3 | 18

    Trump, başkan adayı olduğu geçen yıl polemiğe girmekten kaçınmadığı Papa Franciscus ile bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.

     

     

  • 4 Donald Trump ile Papa Franciscus Vatikan'da buluştu
    4 | 18

    İkiliye daha sonra Trump'ın eşi Melania Trump, kızı Ivanka ile eşi Jared Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın aralarında bulunduğu 12 kişilik heyet katıldı.

  • 5 Donald Trump ile Papa Franciscus Vatikan'da buluştu
    5 | 18

    Melania Trump'ın, görüşme sırasında siyah elbise giydiği ve tülden bir başörtüsü taktığı görüldü. Suudi Arabistan ziyaretinde başını örtmeyen Trump'ın Vatikan'da geleneklere uyarak örtünmesi dikkati çekti.

     

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000