İngiltere 1 dakikalığına sessizliğe gömüldü!

Manchester'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Birleşik Krallık genelinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Manchester Arena konser salonunda pazartesi gecesi düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunurken, resmi binalarda da bayraklar yarıya indirildi.



Libya asıllı Salman Abedi'nin ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserini sonunda konser salonu girişinde düzenlediği saldırıda 22 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı. Durumu ağır olan yaralılardan 23'ünün tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ediyor.



Polisin saldırıda ölen Abedi ile bağlantılı kişilere yönelik operasyonlarında sekiz kişi gözaltına alındı. Abedi'nin babası ile bir kardeşinin de Libya'da yerel güçler tarafında yakalandığı bildirildi.

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