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Mark Zuckerberg, Harvard diplomasını aldı

Facebook'un kurucu Mark Zuckerberg, ABD'nin en prestijli yüksek öğrenim kurumlarından biri kabul edilen Harvard Üniversitesinden yıllar sonra diplomasını aldı

26 Mayıs 2017 Cuma, 01:19:37 Güncelleme: 01:27:21 AA

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'un kurucu ortağı Mark Zuckerberg, yıllar önce mezun olmadan ayrıldığı Harvard Üniversitesinden diplomasını aldı.

ABD'nin en prestijli yüksek öğrenim kurumlarından biri kabul edilen Harvard Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği ve psikoloji eğitimi alan ancak 2004 yılında ikinci sınıfa giderken üniversiteden ayrılan Zuckerberg, 13 yıl aradan sonra Harvard'ın mezuniyet törenine katıldı.

Törende diplomasını alan Zuckerberg, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Anneciğim, geri gelip diplomamı alacağımı sana hep söylemiştim." ifadesini kullandı.

Zuckerberg'in diplomasını havaya kaldırırken mezuniyet cübbesi ve kepiyle paylaştığı fotoğraf Facebook'ta 1,3 milyon kişi tarafından beğenildi.

Harvard'da öğrenciyken sosyal paylaşım sitesini kuran ancak Facebook'a ağırlık vermek için eğitimini yarıda bırakan Zuckerberg, yaklaşık 65 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç milyarderi ve en zengin 5'inci kişisi konumunda bulunuyor.

Apple, Google, Microsoft ve Amazon gibi dev şirketlerin ardından Facebook yaklaşık 446 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli 5'inci şirketi oldu.

Şu anda dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates, Microsoft'u kurmasının ardından Harvard Üniversitesini 1975 yılında bırakmış, 2007 yılında ise üniversiteden fahri doktora unvanı almıştı.

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