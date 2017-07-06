Suriye'de siyasi çözüm için Türkiye, Rusya ve İran'ın arabuluculuğuyla gerçekleşen Astana görüşmelerinin Salı ve Çarşamba günü yapılan beşinci turundan ilginç bir kare yansıdı.
Toplantıyı takip etmesi için görevlendirilen ABD'li diplomat Stuart Jones, toplantı salonunda bulunan bir kanepede uyuklarken yakalandı.
ABD'li diplomatın uyurken görüntülenmesi, ABD'nin görüşmeleri ciddiye almadığı yönünde yorumlara neden oldu.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 8
-
Misafir 2 dakika önceniye başka yöne çekiyorsunuz... belki adam yorgundur00
-
Misafir 22 saat önceBen biraz daha yatıyım önemli bişey olursa uyandırırsınız der gibi00
-
Misafir 22 saat öncebarışı rüyalarda getiriyordur...Nede olsa rüyalar ülkesi00