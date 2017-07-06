Suriye'de siyasi çözüm için Türkiye, Rusya ve İran'ın arabuluculuğuyla gerçekleşen Astana görüşmelerinin Salı ve Çarşamba günü yapılan beşinci turundan ilginç bir kare yansıdı.

Toplantıyı takip etmesi için görevlendirilen ABD'li diplomat Stuart Jones, toplantı salonunda bulunan bir kanepede uyuklarken yakalandı.

ABD'li diplomatın uyurken görüntülenmesi, ABD'nin görüşmeleri ciddiye almadığı yönünde yorumlara neden oldu.