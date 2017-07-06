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DÜNYA

ABD'li diplomat Stuart Jones, Astana'da uyuyakaldı

ABD'li diplomat Stuart Jones, Suriye'de siyasi çözüm için Astana'da yapılan görüşmelerde uyuyakaldı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 12:44:29 Güncelleme: 13:08:26 HABERTURK.COM

Suriye'de siyasi çözüm için Türkiye, Rusya ve İran'ın arabuluculuğuyla gerçekleşen Astana görüşmelerinin Salı ve Çarşamba günü yapılan beşinci turundan ilginç bir kare yansıdı.

Toplantıyı takip etmesi için görevlendirilen ABD'li diplomat Stuart Jones, toplantı salonunda bulunan bir kanepede uyuklarken yakalandı.

ABD'li diplomatın uyurken görüntülenmesi, ABD'nin görüşmeleri ciddiye almadığı yönünde yorumlara neden oldu.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 2 dakika önce
    niye başka yöne çekiyorsunuz... belki adam yorgundur
  • Misafir 22 saat önce
    Ben biraz daha yatıyım önemli bişey olursa uyandırırsınız der gibi
  • Misafir 22 saat önce
    barışı rüyalarda getiriyordur...Nede olsa rüyalar ülkesi
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