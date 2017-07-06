ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Orta Afrika
DÜNYA

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kamyon devrildi: 77 ölü

Yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 77 kişi hayatını kaybetti

06 Temmuz 2017 Perşembe, 13:00:39 Güncelleme: 17:40:56 AA

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 77 kişinin öldüğü bildirildi. 

Ulusal basındaki haberlere göre, yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun sürücüsü, Bambari kentinden Ippy bölgesine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Kamyonun devrildiği kazada en az 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 60'a yakın kişinin yaralandığı kaydedildi. 

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. 

 

  • Orta Afrika Cumhuriyeti
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER