Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sina'nın Refah kentine bağlı el-Burs köyündeki askeri kontrol noktasına önce iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Ardından olay mahallinin uzun namlulu silahlarla tarandığı belirtildi.

Saldırıda biri albay 10 askerin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı kaydedildi.

Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmazken Mısır makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

Sina Yarımadasında, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu biliniyor.

Ordu ve polis güçleri, Eylül 2013'ten bu yana başta Sina olmak üzere birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara operasyonlar düzenliyor.