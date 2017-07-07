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DÜNYA

Hamburg'da şiddetli çatışmalar! Trump'ın eşi mahsur kaldı!

G20 zirvesinin yapıldığı Hamburg'da, kapitalizm karşıtı protestocular ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

07 Temmuz 2017 Cuma, 15:07:39 Güncelleme: 17:55:35 HABERTURK.COM

G20 zirvesinin yapıldığı Hamburg'da, sokaklar anti-kapitalist protestocularla Alman polisinin çatışmalarına sahne oluyor.

Protestocuların bir polis helikopterine havafişekle saldırdığı, birçok aracı ateşe verdiği ve bazı sokakları barikatlarla kapattığı belirtiliyor.

Tüm şehre yayılan geniş çaplı protestolardan nasibini alan isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump oldu. Melania Trump'ın, liderlerin eşleri için yapılan bir etkinliğe katılacağı ancak protestolar nedeniyle kaldığı misafir evinden ayrılamadığı belirtildi.

Melania Trump'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, Alman polisinden güvenlik garantisi alamadıklarını bu nedenle bulundukları yerden çıkamadıklarını belirtti.

Öte yandan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile birlikte kaldıkları otele protestocuların saldırdığını bu nedenle bir süre otelden çıkamadıklarını belirtti. Turnbull ve Widodo daha sonra G20'nin yapıldığı alana ulaştı.

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YORUMLAR 92
  • Misafir 11 saat önce
    Alman halkının gösteri hakkını destekliyoruz.
  • Misafir 11 saat önce
    Alman halkının gösteri hakkını destekliyoruz.
  • Misafir 11 saat önce
    Alman halkının gösteri hakkını destekliyoruz.
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