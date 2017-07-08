Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 zirvesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeyle ilgili konuşan Putin, görüşmede ABD Başkanı'nın seçimlere müdahale iddiasını gündeme getirdiğini söyledi.



ABD Başkanı'nın konuyla ilgili detay öğrenmek isteğini söyleyen Putin, Trump'a detaylı cevaplar verdiğini ve Trump'ın bu cevaplardan tatmin olduğunu düşündüğünü söyledi.

Putin ayrıca, siber güvenlik konularında ABD ile birlikte çalışmak için anlaştıklarını belirtti.

Trump'la kişisel bir ilişki kurduğunu belirten Putin, TV'deki Trump'la gerçekteki Trump'ın farklı olduğunu belirtti.

SURİYE VE UKRAYNA

Putin yaptığı açıklamada Suriye'de ABD'nin çok daha faydacı bir anlayış geliştirdiğini belirtti ve ABD'nin duruşunun değişmesi sonucunda Suriye'nin güneyindeki ateşkes anlaşmasının sağlandığını ifade etti.

Putin, ABD'nin Ukrayna'ya özel temsilci ataması konusunda da Trump'la anlaştıklarını belirtti.



"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ OLMADAN OLUŞTURULAMAZ"

Putin, Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerinin, ülkedeki bütünlüğün sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu bölgelerin sınırları konusunda anlaşmaya varılması çok önemli. İdlib ve Suriye’de oluşturulması umut edilen çatışmasızlık bölgeleri de Türkiye’nin desteği olmadan oluşturulamaz.” ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Putin, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye ilişkin gelişmeleri de değerlendirerek, “Suriye’deki bazı Kürt gruplarıyla temas halindeyiz. Ancak bu unsurların silahlandırılması konusunda ABD bizden çok ileride ve bunu bizden çok daha büyük hacimlerde yaptı.” dedi.