Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Petrol Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'da 9-13 Temmuz tarihleri arasında, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek 22. Dünya Petrol Kongresi'ne katılmak için saat 13.30'de Atatürk Havalimanı'na geldi. Havalimanında askeri tören düzenlenirken İstanbul Valisi Vasip Şahin ve bazı ilgililer İlham Aliyev'i apronda karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Azerbaycan, Sırbistan, Arnavutluk, Bulgaristan devlet başkanları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer alacağı 5 devlet başkanı, zirve kapsamında bir araya gelecek. Devlet başkanlarının yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla bakanın da İstanbul'a geleceği öğrenildi. Ayrıca dünyanın en büyük enerji şirketlerinin CEO'ları da kongre boyunca İstanbul'da bulunacak.

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