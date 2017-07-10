Pakistan’ın güneybatısındaki Çaman kentinde devriye gezen polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda üst düzey emniyet yetkilisinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, yola yerleştirilen bomba, polis aracının devriye gezdiği sırada uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda Bölge Emniyet Müdürü Sacid Han Mohmand hayatını kaybetti, aralarından polis ve sivillerin bulunduğu 19 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, yetkililer, kuzeybatıdaki Afganistan sınırında bulunan Kurram aşiret bölgesinde mayına basan 2 paramiliterin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi.

pakistan

bomba