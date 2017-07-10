ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ariana Grande konser
DÜNYA

Ariana Grande konserine saldırı tehdidi

22 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester kentinde verdiği konserin sonunda bombalı saldırı düzenlenen Ariana Grande'nin Alajuela kentinde gelecek pazar günü vereceği konserde saldırı yapılacağı tehdidi üzerine 1 kişi gözaltına alındı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 23:32:23 Güncelleme: 23:36:13 AA

ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande'nin pazar günü vereceği konserde saldırı yapacağı tehdidinde bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalının gözaltına alındığı bildirildi.

Kosta Rika Savcılığından yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester kentinde verdiği konserin sonunda bombalı saldırı düzenlenen Grande'nin, Alajuela kentinde gelecek pazar günü vereceği konserde saldırı tehdidinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kolombiya vatandaşı olan ve soyadının Caicedo Lopez olduğu bildirilen 22 yaşındaki şüphelinin tehditlerini internet üzerinden Arapça yaptığı ve gözaltına alındığı kaydedildi.

Manchester Arena Konser Salonu'nda 22 Mayıs gecesi, Grande'nin konserinin sonunda bir bombalı saldırı düzenlenmişti. Kimliği "Salman Abedi" olarak açıklanan saldırganın konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlatması sonucu 7'si çocuk, 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı.

  • Ariana Grande
  • konser
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER