ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande'nin pazar günü vereceği konserde saldırı yapacağı tehdidinde bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalının gözaltına alındığı bildirildi.

Kosta Rika Savcılığından yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester kentinde verdiği konserin sonunda bombalı saldırı düzenlenen Grande'nin, Alajuela kentinde gelecek pazar günü vereceği konserde saldırı tehdidinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kolombiya vatandaşı olan ve soyadının Caicedo Lopez olduğu bildirilen 22 yaşındaki şüphelinin tehditlerini internet üzerinden Arapça yaptığı ve gözaltına alındığı kaydedildi.

Manchester Arena Konser Salonu'nda 22 Mayıs gecesi, Grande'nin konserinin sonunda bir bombalı saldırı düzenlenmişti. Kimliği "Salman Abedi" olarak açıklanan saldırganın konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlatması sonucu 7'si çocuk, 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı.

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