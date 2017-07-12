Çin'in ilk uçak gemisi "Liaoning"in, beraberindeki filoyla Tayvan Boğazı'ndaki Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'un İngiltere'den Çin egemenliğine tekrar teslim edilmesinin 20. yılı kutlamaları kapsamında Hong Kong'a gelerek ilk liman ziyaretini gerçekleştiren Lioaning, beraberindeki iki destroyer, bir fırkateyn, çok sayıda J-15 savaş uçağı ve helikopterden oluşan filo ile buradan ayrılarak Tayvan Boğazı'na gitti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Liaoning öncülüğündeki filonun Tayvan Boğası'nın orta çizgisinden kuzeybatı istikametine ilerlediğini duyurdu.

"Acil durum değerlendirmesi yaparak Liaoning'in geçişi için teyakkuz durumuna geçildiği" ifade edilen açıklamada, "savaş uçaklarının karmaşası ile filodaki diğer donanma gemilerinin, Liaoning uçak gemisinin geçişini kamufle ettiği" belirtildi.

Çin Savunma Bakanlığı, Çingdao limanından 25 Haziran'da ayrılarak Hong Kong'a ilk liman ziyaretini yapan Liaoning'in, buradan ayrıldıktan sonra Güney Çin Denizi'ndeki rutin eğitim tatbikatına katılacağını açıklamıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Tayvan'ı sadece 20 ülke tanıyor. Tayvan adasında tabanı bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerleyiş Partisi lideri Tsai Ing-wen'ın geçen sene iktidara gelmesi sonrası Pekin ve Taipei arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Çin, Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceği bir Çin eyaleti olduğunu savunuyor.