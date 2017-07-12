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DÜNYA

Nobel ödüllü Çinli muhalif Liu Xiao'nun durumu kritik!

Çin'de karaciğer kanseriyle mücadele eden muhalif Liu Xiao'nun durumunun kritik olduğu belirtildi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:38:58 Güncelleme: 17:41:43 Reuters

Çinli rejim aleyhtarı ve Nobel barış ödülü sahibi Liu Xiao'nun hükümlü olarak tedavi gördüğü hastane, Liu'un sağlık durumunun kritik olduğunu ve soluk almakta güçlük çektiğini açıkladı.

Beijing'in Tiananmen meydanında 1989 yılında meydana gelen demokrasi yanlısı protestoların eylemcilerinden olan Liu, 2009 yılında "devletin gücünü sabote etmek" suçundan 11 yıl hapse mahkum edilmişti. Liu, Çin'de geniş siyasi reform çağrısı yapan "Yasa 88" adlı metnin yazımına katılmıştı.

Bir süre önce, son evre karaciğer kanseri teşhisi konulan 61 yaşındaki Liu, hapishaneden hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanmıştı. Kuzeydoğu Çin'deki Senyang kentinde bulunan hastanenin internet sitesinde yapılan açıklamada, hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının zayıfladığı ve kanda pıhtılaşma görüldüğü bildirildi.

Hastane, Liu'nun ailesinin, hastanın boğazı delinerek takılacak bir tüple soluk almasının kolaylaştırılmasına karşı çıktığını belirtti.

Batılı hükümetler ve insan hakları grupları Çin hükümetine, Liu'nun eşiyle birlikte ülkeden çıkmasına ve Batıda tedavi görmesine izin vermesi için çağrı yapıyorlardı.

Liu, 2010 yılında kazandığı Nobel barış ödülünü almak için ülke dışına çıkamamıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    batı muhalifi diyebileceğimiz kaç tane nobel ödüllü yazar var söyleyebilir misiniz.
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