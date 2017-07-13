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DÜNYA

Oval Ofis'te ilginç görüntü! Trump'ı ortaya alıp dua ettiler

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da evanjelik liderleri konuk etti

13 Temmuz 2017 Perşembe, 09:51:48 Güncelleme: 09:56:47 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Oval Ofis'te evanjelik liderleri konuk etti. Görüşmeden sonra, din adamlarının paylaştığı fotoğraflar Beyaz Saray'daki dua seansını gözler önüne serdi.

Paylaşılan fotoğraflarda, evanjelik liderlerin Trump'ın etrafını sardıkları ve Trump'a dokunarak dua ettikleri görülüyor. Fotoğrafta ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de gözlerini kapatarak dua ettiği görülüyor.

Fotoğrafı paylaşan evanjelik lider Johnnie Moore, ziyareti 'arkadaşlarla birlikte rahatlatıcı bir ziyaret' olarak tanımladı.

Obama döneminde de benzer ziyaretler yaptıklarını belirten Moore, "Benzer şekilde Başkan Obama ile de dua etmiştik. Fakat Başkan Trump'la farklıydı. Trump'la dua ederken, gerçek bir ilişki, gerçek bir dostluk içerisindeydik." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 3 dakika önce
    Seytan cikarmadir o. Cikarinca da, Trump aniden toz olacaktir muhtemelen.
  • Misafir 18 dakika önce
    yobazlara bakın hele din ile siyaseti birbirine karıştırıyorlar
  • Misafir 22 dakika önce
    Sorması ayıp siz kime dua ediyorsunuz
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