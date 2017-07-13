Özel hayatı ve ailesi konusunda gizliliği asla elden bırakmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortaya çıkan son görüntüleri, Rus liderin yeni bir sevgilisi olduğu yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

Putin'in tatillerini geçirdiği Rusya'nın kuzeyinde yer alan bir resortta çekilen görüntülerde, Rus lider arabanın şoför koltuğundan inerek arka kapıyı açıyor. Ancak arka koltukta oturan kırmızı elbiseli bir kadının uyarısının ardından Putin hızla kapıyı kapatıyor.

Görüntüler, arka koltukta oturan kadının kameraları fark ettiği ve Putin'i uyardığı şeklinde yorumlandı.

Konuyla ilgili konuşan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise arka koltuktaki kişinin Putin'in güvenlik ekibinden biri olduğunu söyledi. Kremlin muhabiri Anton Jelnov da, araba kullanmayı seven Putin'in sık sık güvenlik görevlilerini arka koltuğa oturtuğuna dikkat çekti.

Putin'in ismi 34 yaşındaki atlet Alina Kabaeva ile aşk dedikodularına karışmıştı. Rus basınında ikilinin bir de çocukları olduğuna dair iddialar yer almıştı.

vladimir putin

Putinin sevgilisi