Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan başkent Şam'daki Doğu Guta'da, muhaliflerin bulunduğu cephe hattına içeriği bilinmeyen ''zehirli gazla'' saldırması sonucu 10 muhalifin gazdan etkilendiği ileri sürüldü.

Ayn Terma'daki Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Ammar Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde muhaliflerin cephe hattına içeriği bilinmeyen ''zehirli gazla'' saldırdığını iddia etti.

Saldırıda çevreye yayılan gazdan 10 silahlı muhalifin etkilendiğini aktaran Ahmed, gazdan etkilenenlerin beldedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını belirtti.

Muhaliflerin tedavi edildiği hastanelerden Cobar Tıp Merkezinden yapılan açılamada da ''Rejim güçleri, muhaliflerin cephe hattına içeriği bilinmeyen gazlarla saldırdı. Çevreye yayılan gazlardan etkilenen 5 kişi tıp merkezine getirilerek tedavi altında alındı. Gazdan etkilenenlerde kusma, baş dönmesi, görme bozukluğu ile nefes darlığı gibi şikayetler vardı.'' ifadesine yer verildi.

Rejim güçlerinin daha önce de Ayn Terma beldesine vakum bombasıyla düzenlediği hava saldırısında 2 sivil ölmüş, 10 sivil yaralanmıştı.

Şam'ın doğusunda, Cobar ve Ayn Terma'nın da içinde olduğu Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar, güneybatısındaki Ayn Terma'dan koparıldığında tek başına kuşatılmış olacak.

Yerleşimlerin yüzde 80'inin hasar gördüğü, elektrik ve suyun kesik olduğu Cobar ve Ayn Terma'da halk içme suyunu kuyulardan, elektriği ise jeneratörlerden sağlıyor.

Beşşar Esed

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