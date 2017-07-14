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İsrail polisi 3 Filistinliyi öldürdü! Mescid-i Aksa kapatıldı...
DÜNYA

İsrail polisi 3 Filistinliyi öldürdü! Mescid-i Aksa kapatıldı...

14 Temmuz 2017 Cuma, 09:13:03 Güncelleme: 10:33:54 HABERTURK.COM

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da bugün Cuma namazı kılınmayacak.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 27 dakika önce
    Tazminatçı hükümetimiz yalandan kınar birazdan
  • Misafir 29 dakika önce
    Allah azze ve celle size bunun hesabini elbet sorucak
  • Misafir 42 dakika önce
    3 yahudi öldürülse dünya ayağa kalkar.. müslüman öldürülünce ses yok.. Bunu hakettiğimiz için Allah bu cezayı veriyor. Tepki gösterin arkadaşlar. Sosyal medyadan israille alakalı bütün kaynaklara; TERROR IS RAEL yazın..
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