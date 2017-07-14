İsrail polisi 3 Filistinliyi öldürdü! Mescid-i Aksa kapatıldı...

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da bugün Cuma namazı kılınmayacak.
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YORUMLAR 10
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Misafir 27 dakika önceTazminatçı hükümetimiz yalandan kınar birazdan03
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Misafir 29 dakika önceAllah azze ve celle size bunun hesabini elbet sorucak90
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Misafir 42 dakika önce3 yahudi öldürülse dünya ayağa kalkar.. müslüman öldürülünce ses yok.. Bunu hakettiğimiz için Allah bu cezayı veriyor. Tepki gösterin arkadaşlar. Sosyal medyadan israille alakalı bütün kaynaklara; TERROR IS RAEL yazın..30