ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris ziyaretinde ilginç bir an yaşandı. Eşi Melania Trump ile birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un konuğu olan ABD Başkanı, Fransa'nın First Lady'sine iltifat etmeden geçemedi.

Versailles Sarayı'nda fotoğraf çektiren dörtlünün fotoğraf çekimi sırasında Trump, eşi ve Brigitte Macron'a dönerek, "Gidin ve güzelce vakit geçirin. Biliyorsun, oldukça formda görünüyorsun." dedi.

Trump daha sonra Macron'a dönerek eşi Brigitten Macron için, "O fiziksel olarak çok iyi durumda" dedi.

Sosyal medyada konuşulan görüntüler bazı kullanıcılar tarafından iltifar olarak yorumlanırken, bazıları Trump'ın Brigitte Macron'un ilerleyen yaşına gönderme yaptığını ve bunun bir 'gaf' olduğunu savundu.

Fransa'nın Firts Lady'si Brigitte Macron daha önce eşi Emmanuel Macron'dan 24 yaş büyük olmasıyla gündeme gelmişti.