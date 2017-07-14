Venezuela'da polis helikopterini kaçırarak hükümet binalarına ateş açan firari polis memuru, başkent Caracas'taki bir gösteriye katıldı.

Firari Oscar Perez'in dün Caracas'ta hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin anıldığı gösteriye katıldığına ilişkin video internette paylaşıldı.

Videoda arkasında maskeli gençlerle birlikte görünen Perez gazetecilerle kısa bir demeç verdi. Perez, Venezuela halkını Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkenin anayasasını yeniden yazma girişimine karşı muhalefet tarafından hafta sonu düzenlenecek sembolik referandumda oy vermeye çağırdı.

Perez, 27 Haziran'da çalıntı polis helikopteriyle yaptığı saldırıda İçişleri Bakanlığı binası etrafında uçarak binaya 15 kez ateş açmış, ardından Yüksek Mahkemeye yönelerek binaya ve binayı koruyan ulusal muhafız ekibine İsrail yapımı 4 el bombası atmıştı.

Perez, helikopteri Karayip sahili kıyısında terk ettikten sonra kayıplara karışmıştı.

Hükümet, olayı bir "terör eylemi" olarak nitelemiş, güvenlik güçleri Peres'i yakalamak üzere ülke çapında operasyon başlatmıştı. Dün geceki gösteride ortaya çıkana kadar firarinin yurt dışına kaçtığı düşünülüyordu.

İnternetten yayınladığı videolarla eylemi üstlenen Perez, kendisinin güvenlik güçleri içinde Maduro hükümetine karşı isyan başlatan bir grubun parçası olduğunu iddia ediyor.

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