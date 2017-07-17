ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
öso
DÜNYA

Özgür Suriye Ordusu, PKK/PYD'ye karşı operasyon başlattı!

Azez'in güneyindeki bir bölgede ÖSO'ya bağlı askerlerin terör örgütü PKK/PYD'ye karşı operasyon başlattığı bildirildi

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:53:58 Güncelleme: 14:56:52 HABERTURK.COM

Halep'in Azez ilçesinin güneyinde yer alan Ayn-Daknah köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) PKK/PYD/YPG'ye karşı büyük bir operasyon başlattı.

İHA'nın haberine göre ÖSO bu sabah saat 10.00 sıralarında, PKK/PYD işgalindeki Azez'in güneyinde yer alan Ayn-Daknah köyüne geniş çaplı operasyon başlattı.

Yerel kaynaklar, şiddetli çatışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan, çatışmalarda bir ÖSO askerinin hayatını kaybettiği, 14 ÖSO askerinin de yaralandığı, 20'den fazla PKK/PYD/YPG'linin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Yaralı askerlerden durumu ağır olan biri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirilerek Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yaralıların Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Çatışmaların sürdüğü bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 4
  • Misafir 4 dakika önce
    Öso işitten kopukmuş teröristlerden oluşmamımiydi öso hepsi çete mensubu afgan pakistan bangladeşli vs oranin halki deyilki para ile silah kullanan çetelerdir
  • Misafir 9 dakika önce
    biz de silah yardımı yapalım
  • Misafir 14 dakika önce
    git kendin savas ne aslani
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER