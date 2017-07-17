Halep'in Azez ilçesinin güneyinde yer alan Ayn-Daknah köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) PKK/PYD/YPG'ye karşı büyük bir operasyon başlattı.
İHA'nın haberine göre ÖSO bu sabah saat 10.00 sıralarında, PKK/PYD işgalindeki Azez'in güneyinde yer alan Ayn-Daknah köyüne geniş çaplı operasyon başlattı.
Yerel kaynaklar, şiddetli çatışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan, çatışmalarda bir ÖSO askerinin hayatını kaybettiği, 14 ÖSO askerinin de yaralandığı, 20'den fazla PKK/PYD/YPG'linin öldürüldüğü ileri sürüldü.
Yaralı askerlerden durumu ağır olan biri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirilerek Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer yaralıların Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
Çatışmaların sürdüğü bildirildi.
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Misafir 4 dakika önceÖso işitten kopukmuş teröristlerden oluşmamımiydi öso hepsi çete mensubu afgan pakistan bangladeşli vs oranin halki deyilki para ile silah kullanan çetelerdir00
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Misafir 9 dakika öncebiz de silah yardımı yapalım00
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Misafir 14 dakika öncegit kendin savas ne aslani00