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DÜNYA

Rusya'dan İsrail'e 'Suriye güvencesi'!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin güneyinde ABD ile varılan ateşkes anlaşmasın konusunda İsrail'in çıkarlarının gözetileceği güvencesi verdi

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:35:01 Güncelleme: 17:38:04 AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD'nin, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri kurulması konusunda İsrail'in çıkarlarının göz önünde bulundurulmasını sağlayacağını söyledi.

Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü toplantısı için bulunduğu Minsk’te, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ve Rusya arasında Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi kurulmasına ilişkin yapılan anlaşmaya karşı çıkmasını değerlendirdi.

ABD ve Rusya arasında varılan anlaşmanın, ilgili tüm taraflarla istişare edildiğini kaydeden Lavrov, "İstişare yürütülen taraflardan birisi de İsrail'di. Dolayısıyla İsrailli meslektaşlarımızın anlaşmanın kapsamından tümüyle haberi var." dedi.

Lavrov ayrıca, Rusya ve ABD'nin, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri kurulması konusunda İsrail'in çıkarlarının göz önünde bulundurulması için ellerinden geleni yapacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İran'ın bölgedeki etkinliğini arttıracağını iddia ederek, ABD ve Rusya arasında Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi kurulmasına ilişkin yapılan anlaşmaya karşı çıktıklarını duyurmuştu.

 

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