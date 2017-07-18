ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell önderliğinde hazırlanan yeni sağlık sigortası yasa tasarısı, aynı partiden 3 senatörün destek vermeyeceğini açıklamasının ardından oylanmadan geri çekildi.

Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri McConnell, Senato'da yaptığı konuşmada, halihazırda yürürlükte olan ve kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen sağlık sigortası yasasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısının "en azından şimdilik" başarısız olduğunu söyledi.

'Obamacare'in hemen kaldırılmasını öngören, ancak yerine yeni bir sağlık sigortası yasası yapılmasını belirli bir sürece yayan plan, 100 kişilik Senato'da 52 sandalyesi olan Cumhuriyetçi Parti'den 3 senatörün aleyhte oy kullanacaklarını açıklamasıyla henüz oylama yapılamadan ölü doğmuş oldu.

Obamacare'in kaldırılması ve yeni bir yasanın yapılması için çalışmaktan vazgeçmeyecekleri mesajını veren McConnell, şimdilik önlerinin kapandığını belirtti.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularına cevap veren ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhuriyetçilerin yasa tasarısının başarısız olmasıyla ilgili "Büyük hayal kırıklığına uğradım." yorumunu yaptı.

Trump, "Sanıyorum 'Obamacare'in başarısız olmasına izin vereceğimiz bir konumdayız. Ona sahip çıkmayacağız. Cumhuriyetçiler de onun sahibi olmayacak. 'Obamacare' başarısız olacak ve sonra Demokratlar bize gelecekler." değerlendirmesini yaptı.

ÇOĞUNLUĞU BULAMADI

Senato'da sabah saatlerinde Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins (Maine) ile Shelley Moore Capito (Güney Virginia) tasarı aleyhinde oy kullanacaklarını dile getirmişti. İlerleyen saatlerde Alaska Senatörü Lisa Murkowski'nin de desteğini çektiğini açıklamasıyla tasarı, 100 sandalyeli Senato'da ihtiyaç duyduğu 50 evet oyunun altına düşmüştü.

Geçen hafta "Daha İyi Sağlık Hizmetleri Uzlaşma Yasası (BCRA)" ismiyle kamuoyuna açıklanan 172 sayfalık tasarı, Cumhuriyetçi senatörlerin 'Obamacare'i değiştirmek için hazırladıkları ikinci yasa teklifi olma özelliğini taşıyordu.

ABD Temsilciler Meclisi de Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası (AHCA) başlığıyla iki ayrı tasarı düzenlemiş ve bunlardan sonuncusunu mayıs başında kabul etmişti. Buna karşın Cumhuriyetçi senatörler, Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarının Senato'da yeterli desteği bulamayacağı için kendi önergelerini hazırlama kararı almışlardı.