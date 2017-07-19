Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da geçtiğimiz Cuma gününden bu yana süren gerilim dün gece de devam etti. İsrail polisinin bölgeye koyduğu metal dedektörlerini protesto etmek için yatsı namazın Mescid-i Aksa'nın dışında kılan Filistinlilere polis müdahale etti.

Al Arabiya'da yer alan habere göre, müdahale sırasında başında plastik mermiyle vurulan bir kişi ağır yaralandı. Mescid-i Aksa'nın Hatibi Şeyh İkrime Sabri de plastik mermiyle yaralandı. İsrailli yetkililer, plastik mermi iddialarını yalanladı.

'FANATİK YAHUDİLER SALDIRIYOR' İDDİASI

İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği iddia edildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "36 kişiden oluşan fanatik bir Yahudi grubun İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediğini" belirtti.

İsrail polisinin vakıf çalışanlarının Yahudi yerleşimcilere 30 metreden fazla yaklaşarak görüntü almasına izin vermediğini kaydeden Dibs, buna uymayanların gözaltına alınmakla tehdit edildiğini söyledi.

KUDÜS'TE GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirmesinin 5. gününde Kudüs'te gerilim tırmanıyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli bugün de sabah namazını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib daha önce yaptığı yaptığı açıklamada, "Bizim tavrımız açıktır. Biz de bu kutsal şehrin şeyhlerinin kararına bağlıyız. İslami ve ahlaki olarak kabul edilmesi mümkün olmayan bu metal dedektörlerinden geçerek Aksa'ya girmeyeceğiz." demişti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

İki gün kapalı kaldıktan sonra açılan Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirilmişti.