IKBY Başkanlık resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada görüşlerine yer verilen IKBY Başkanı Mesut Barzani, "Tüm taraflara şunu bildirmek istiyoruz, referandumun Kürdistan ve dünyadaki tüm halkların en doğal hakkıdır ve uygulanmalıdır. Neden bu hak sadece Kürdistan halkına haram edilsin?" ifadelerini kullandı.

Şehitlerimizin kanı, uluslararası toplum, halkımızın taleplerine karşı sorumluluk içerisindeyiz diyen Barzani, "Bu yüzden hakkımız olan bu referandum kararından geri adım atmayacağız. Bu hak, çok doğal, barışçıl ve şiddetten uzak bir şekilde uygulanacaktır. Çünkü acı ve başarısızlığa uğramış tecrübelerin tekrarlanmasını istemiyoruz." diye konuştu.

İBADİ'NİN SÖZLERİNE YANIT

Barzani, "Her iki tarafın (Erbil ve Bağdat), derin stratejik ilişkilere sahip iki komşu gibi, dost ve kardeşçe farklı alanlarda birbirine yardım edip dayanışma içerisinde kalmalarını daha doğru buluyoruz." dedi.

"Irak'taki taraflar anayasaya bağlı kaldı mı?" diye soran Barzani, "Irak merkezi hükümetinin, halkın oylarıyla kabul edilen anayasaya bağlı kalmadığını belgeleyen onlarca örnek var." bilgisini paylaştı.

Irak Başbakanı İbadi, dün başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "IKBY, 'referandum sonucunu uygulamayacağız' diyor. Eğer uygulamayacaksanız neden yapıyorsunuz? Bu referandum anayasal değil." demişti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, siyasi parti temsilcileriyle 7 Haziran'da Erbil'de yaptığı toplantıda "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiğini açıklamış, statüsü tartışmalı Kerkük'ün de referanduma dahil edileceği kaydedilmişti.

Mesut Barzani

IKBY