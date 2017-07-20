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Katar'dan terör adımı!

Katar terör yasalarında değişikliğe gidiyor, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani yeni bir kararname yayınladı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 21:07:02 Güncelleme: 21:45:04 AA

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani'nin terörle mücadele konusundaki bazı kanunların değiştirilmesini öngören bir kararname yayımladığı bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim, "teröristlerin, terör suçlarının, terör yapılanmalarının tanımı ve terör finansmanı ile mal varlıklarının dondurulması konularını kapsayan terörle mücadele hakkındaki bazı kanunların değiştirilmesini" öngören kararname yayımladı.

Katar ile ABD arasında 12 Temmuz'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zabtı imzalanmıştı.

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