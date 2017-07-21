Ekonomik ve politik krizin içindeki Venezuela´da sağ muhalefetin çağrısıyla Kurucu Meclis kararına karşı yapılan 24 saatlik iş durdurma eylemi sokakları savaş alanına çevirdi. Başkent Karakas´ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Maduro ise ülkenin en büyük 700 şirketinin hepsinin yüzde 100 kapasiteyle çalıştığını söyledi.

Venezuela´da sağ muhalefet tarafından düzenlenen 24 saatlik iş durdurma eylemi ülke genelinde etkili oldu. Grev kapsamında bazı iş yerleri kapatılırken protestocular sokakları ve yollar da ise barikatlar kuruldu. Protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda ise pek çok kişi yaralandı.

MADURO: EN BÜYÜK 700 ŞİRKET ÇALIŞIYOR

Maduro ise iş durdurma eylemine tepki göstererek "Ekonomik savaş, sabatoj ve iş durdurma zamanı değildir" dedi. İş durdurma eyleminin başarılı olmadığını söyleyen Maduro ülkenin en büyük 700 şirketinin hepsinin yüzde 100 kapasiteyle çalıştığını ifade etti. Sağ muhalefete yakın sendikalar ise ülkedeki işletmelerin yüzde 60´ının grev kararı aldığını iddia etti.

Çalışma Bakanı Nestor Ovalles, greve katılan işletmeler hakkında işlem yapılacağını duyurdu.

Öte yandan bir grup protestocunun devlete ait Venezuela Televizyonu binasını işgal etmeye çalıştığı bildirildi.

KURUCU MECLİS KARARI ANAYASAYA DAYANIYOR

30 Temmuz´da milletvekili seçimleri yapılacak olan Kurucu Meclis kararı, 1 Mayıs´ta Bolivarcı anayasanın "devleti dönüştürmek" amacıyla bir kurucu meclis toplamasına izin veren 347. maddesine dayanarak alınmıştı. Ülkeye barışın ancak Kurucu Meclis ile geleceğini söyleyen Maduro, Kurucu Meclis ile çoğu sağcıların elinde olan Ulusal Meclis´i devre dışı bırakmayı planlıyor.

Sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) ise Kurucu Meclise anayasal olmadığı gerekçesiyle karşı çıkıyor. MUD 16 Temmuz´da Kurucu Meclis kararına karşı sembolik bir referandum düzenlememişti. Referanduma yaklaşık 7 milyon kişinin katılması ve katılımcılardan yüzde 98´inin ise Maduro karşıtı görüş bildirmesi üzerine ise MUD, Kurucu Meclisi durdurmak için harekete geçme zamanının geldiğini söylemişti.

Ülkede 2013 kayıtlarına göre 18 milyon 904 bir 364 seçmen bulunuyor.

Nisan başından beri sağ muhalefetin çağrısıyla süren şiddet olaylarında 96 kişi hayatını kaybetmişti.