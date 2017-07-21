ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'i ABD'nin Kabil Büyükelçiliği için aday gösterdiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Bass'in Afganistan'daki diplomatik çabalara öncülük etmesi için Trump tarafından aday gösterildiği belirtildi.

Daha önce Gürcistan Büyükelçisi olarak görev yapan Bass, 2014'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirilmişti.

Trump'ın Kabil Büyükelçiliği için aday olarak gösterdiği Bass'in adaylığı ABD Senatosu'nda onaylanırsa, Bass yemin ederek Afganistan'daki görevine başlayabilecek.