ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
john bass
DÜNYA

Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'i Kabil'e gönderiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'i Afganistan'da görevlendirmek üzere aday gösterdi

21 Temmuz 2017 Cuma, 11:58:44 Güncelleme: 12:01:44 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'i ABD'nin Kabil Büyükelçiliği için aday gösterdiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Bass'in Afganistan'daki diplomatik çabalara öncülük etmesi için Trump tarafından aday gösterildiği belirtildi.

Daha önce Gürcistan Büyükelçisi olarak görev yapan Bass, 2014'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirilmişti.

Trump'ın Kabil Büyükelçiliği için aday olarak gösterdiği Bass'in adaylığı ABD Senatosu'nda onaylanırsa, Bass yemin ederek Afganistan'daki görevine başlayabilecek.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER