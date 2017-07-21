Körfez'deki krizle ilgili Katar Emiri el Thani ilk kez konuştu

Habertürk TV'nin haberine göre, Körfez'deki krizle ilgili ik kez konuşan Katar Emiri el Thani, "Ablukaya rağmen Katar'da hayat normal devam ediyor. Türkiye, ABD ve Kuveyt'in çözüm çabaları değerli. Katar'a yönelik kampanyanın önceden planlandığı ortada"



AA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez krizinden bu yana yaptığı ilk açıklamada, "Daha önce hiç görülmemiş kışkırtmalar, iftiralar ile eşi görülmemiş vesayet ve abluka girişimine maruz kaldık. Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık" dedi.





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