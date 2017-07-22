ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile resmi olmayan bir görüşme daha yapması gündem yaratmıştı. Trump, görüşmeyle ilgili The New York Times'ın sorularını yanıtladı.

G20 zirvesinde liderler ve eşleri için verilen akşam yemeğinde Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin eşi Aki Abe'nin yanına oturan Trump, Japon First Lady'nin İngilizce bilmediğini, bu nedenle yerini değiştirerek Putin'in yanına geçtiğini söyledi.

Aki Abe'nin çok hoş bir kadın olduğunu ve onunla oturmanın keyifli olduğunu belirten Trump, 1 saat 45 dakika süren yemeğin tamamında Abe'nin yanında oturmasının zor olduğunu, çünkü Abe'nin 'merhaba' seviyesinde İngilizce bildiğini belirtti.

Trump'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medya kullanıcıları Aki Abe'nin, Trump'la konuşmamak için İngilizce bilmiyormuş gibi yapmış olabileceği yorumunda bulundu. Zira, Japonya'nın zengin ailelerinden birinin kızı olan Abe İngilizce eğitim veren bir kolejden mezun. Kullanıcılar ayrıca internette Abe'nin, İngilizce yaptığı konuşmaları paylaştı.

G20 zirvesinde liderler ve eşleri için verilen yemekte, karma bir oturma düzeni oluşturulmuş ve liderler, başka ülkelerin first lady'leriyle yan yana oturmuştu. Trump'ın eşi Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yan yana oturmuş, Donald Trump'ın da daha sonra bu görüşmeye dahil olduğu ortaya çıkmıştı.