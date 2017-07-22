İsrail askerlerinin Kudüs'ün ayrım duvarının arkasında kalan Ezeriye Mahallesi'nde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ezeriye'de İsrail askerlerinin müdahalesine karşı koyarken göğsünden yaralanan Filistinlinin Ramallah'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine dair bilgi verilmedi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

FİLİSTİNLİLER METAL DEDEKTÖRLERİN KALDIRILMASINI İSTİYOR

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

Bu dedektörlerin kaldırılmasını isteyen Filistinliler, Kudüs'ün birçok mahallesinde İsrail polisiyle çatışıyor.

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