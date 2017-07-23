Başbakan Binali yıldırım Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, " İsrail yönetiminin İslam aleminin hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz."dedi.

"Terör, tüm insanlık için ortak tehdittir. Terörün dini, dili, ırkı olmaz. Bir kez daha şiddetle lanetliyoruz. Herhangi bir nedenle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması asla kabul edilemez. İsrail yönetiminin İslam aleminin hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz. Yüz yıllardır birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız, toplumsal zenginliğimizin en önemli unsurlarındandır. Bizler; din, mezhep, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu nedenle Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyor, vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

— T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) July 23, 2017

— T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) July 23, 2017

— T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) July 23, 2017

— T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) July 23, 2017

— T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) July 23, 2017

— T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) July 23, 2017