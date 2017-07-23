ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Başbakan: İsrail yönetiminin yanlıştan dönmesini bekliyoruz
DÜNYA

Başbakan Binali Yıldırım: İsrail yönetiminin yanlıştan dönmesini bekliyoruz

Başbakan: İsrail yönetiminin yanlıştan dönmesini bekliyoruz

23 Temmuz 2017 Pazar, 13:24:10 Güncelleme: 13:41:19 HABERTURK.COM

Başbakan Binali yıldırım Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, " İsrail yönetiminin İslam aleminin hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz."dedi.

"Terör, tüm insanlık için ortak tehdittir. Terörün dini, dili, ırkı olmaz. Bir kez daha şiddetle lanetliyoruz. Herhangi bir nedenle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması asla kabul edilemez. İsrail yönetiminin İslam aleminin hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz. Yüz yıllardır birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız, toplumsal zenginliğimizin en önemli unsurlarındandır. Bizler; din, mezhep, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu nedenle Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyor, vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER