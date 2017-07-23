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İran ile Irak askeri işbirliği anlaşması imzaladı
DÜNYA

İran ile Irak askeri işbirliği anlaşması imzaladı

İran ve Irak, "terör ve aşırıcılığa karşı" askeri işbirliği ve mücadelenin güçlendirilmesi için bir anlaşma imzaladı

23 Temmuz 2017 Pazar, 16:23:50 Güncelleme: 16:31:16 HABERTURK.COM

İrna haber ajansının haberine göre, İran Savunma Bakanı Hossein Dehghan ile Iraklı meslektaşı İrfan el Hiyali, sınır güvenliği, lojistik ve tatbikat konularında "terör ve aşırıcılığa karşı" askeri işbirliği ve mücadelenin güçlendirilmesi için bir anlaşma imzaladı. 

Çoğunluğu Şii olan İran ile 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra ve Şii Müslümanların iktidara geldiği Irak'ın ilişkileri her geçen gün gelişiyor.  

ABD Başkanı Donald Trump ise Suriye, Yemen ve Irak'taki çatışmalarda İran'ın etkisinin arttırdığını söylerken İran yönetijmini militan gruplara destek vermek ve bölgedeki istikrarı bozmakla suçlamıştı.  

İran ve ABD arasındaki gerginlik hız kesmeden devam ederken Trump, İran'ı, milisleri finanse etmek, eğitmek ve donatmak yoluyla Irak'ta şiddet olaylarına etki etmekle suçlarken İran, şiddeti ABD birliklerinin varlığını bağlayarak suçlamaları reddetmişti.  

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