Rusya ile gizlice anlaşmadığını ve arkadan iş çevirmediğini belirten Kushner, "Ben herhangi bir yabancı hükümetle gizlice iş çevirmedim, ne de çeviren birini tanıyorum." şeklinde konuştu.

"Ben uygunsuz bir görüşme yapmadım, Rus fonları bize yardım etmedi, ben özel sektörde kazandım." diyen Kushner, Rus temsilcilerle 4 kez görüşmesi iddiasını ise kabul etti.

Başkan Donald Trump'ın oğlu Trump JR hakkında ise, "Rusya hükümetinin Donald Trump'ın seçim kampanyasına yardımcı olan maillerini okumadım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner bugün Senato İstihbarat Komitesi yarın da Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi karşısında ifade verecek. Kushner'in Rus vatandaşları ve yetkilileriyle olan bağlantıları kapsamında sorgulanması bekleniyor.

Senato, İçişleri ve Adalet Bakanlığının özel danışmanları, Rusya'nın 2016 ABD seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın lehine bir müdahalede bulunup bulunmadığını araştırıyor. Rusya ve Trump'ın kabul etmediği ancak Trump'ın ekibi ile bir anlaşmanın var olup olmadığının özel danışmanlar tarafından incelendiği bildirildi.

Başkan Donald Trump'ın oğlu Trump Jr, damadı Jared Kushener ve eski kampanya yöneticisi Paul Manafort Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahil olması ile ilgili olarak süren davada Donald Trump Jr, Jared Kushner and Paul Manafort, Rus yetkililerle olan bağlantıları ile ilgili sorgulanacak. Sorgulamada ana konu, Trump Jr ve ekibinin geçen yaz Rus Avukat Natalia Veselnitskaya ile görüşmesi olacak.