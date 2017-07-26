İngiltere'de son dönemde gittikçe artan asit saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Daily Mail'ın haberine göre dün saat 19 civarında Roma Yolu'nda yürüyen iki gencin yüzüne asit benzeri bir madde fırlatıldı. Çevredeki bir dükkan sahibinin aktardığına göre, madde fırlatıldıktan sonra "Üzerimizde asit var" diye bağıran ikilinin yüzüne çevredeki kişiler su dökmeye başladı.

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yüzlerine hortumlarla su tutulurken olay yerine gelen polis memuru tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayın görgü tanıklarından birinin Daily Mail'a yaptığı açıklamaya göre, saldırıya uğrayan adamlardan birinin ceketinin kolunun eridiği belirtilirken yüzlerinin renginde de değişme olduğunu söyledi.

ASİT SALDIRILARINDAKİ ARTIŞ

Son yıllarda ise Londra'da asitli saldırılar, dikkati çekici şekilde artıyor.

Emniyet verilerine göre, başkentte 2015'te 261 asitli saldırı düzenlenirken bu sayı geçen yıl 458'e yükseldi. Bu yılın ilk 6 ayında ise 120 asitli saldırı yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda Londra'nın doğusunda 90 dakika içinde 5 asitli saldırı düzenlenmiş ve 5 kişi yaralanmıştı.