Hindistan'da korkunç bir olay yaşandı. Voodoo büyüsü yapmak için bez bebek yerine kullanılan 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Batı Bengal'de yaşanan olayda, bez bebek büyüsü olarak da bilinen Voodoo büyüsü daha 'etkili' olması için 3 yaşındaki bir çocuğun üzerinde yapıldı.

62 yaşındaki Sanatan Thakur, evinde çalıştırdığı kadının çocuğuna defalarca kez tecavüz ettikten sonra, Voodoo büyüsü yapmak için çocuğun vücuduna iğneler soktu.

Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören talihsiz çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.