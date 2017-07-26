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DÜNYA

Korkunç olay! Bez bebek yerine gerçek çocuk kullandılar!

Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde Voodoo büyüsü yapan bir kişi bez bebek yerine 3 yaşında bir çocuğu kullandı. Talihsiz çocuk hayatını kaybetti

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:01:38 Güncelleme: 15:19:12 HABERTURK.COM

Hindistan'da korkunç bir olay yaşandı. Voodoo büyüsü yapmak için bez bebek yerine kullanılan 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Batı Bengal'de yaşanan olayda, bez bebek büyüsü olarak da bilinen Voodoo büyüsü daha 'etkili' olması için 3 yaşındaki bir çocuğun üzerinde yapıldı.

62 yaşındaki Sanatan Thakur, evinde çalıştırdığı kadının çocuğuna defalarca kez tecavüz ettikten sonra, Voodoo büyüsü yapmak için çocuğun vücuduna iğneler soktu.

Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören talihsiz çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Allah belasını versin
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