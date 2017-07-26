Reuters'in haberine göre Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye getirdiği yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada durumun sınır ötesi ulaşım nedeniyle uluslararası hukuka ters düştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fransız ve Avrupa yasalarının düzeltilmesi gerekeceği belirtilirken yaptırımların Avrupa'daki vatandaşları ve şirketleri etkilemesi potansiyeline karşılık AB Konseyi'nde tartışılması gerektiğinin altı çizildi.

AB DE TEPKİLİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Rusya’ya yeni yaptırımlar öngören ABD'deki yasa tasarısının, kasıtsız bir şekilde AB'nin enerji güvenliği çıkarlarını tek taraflı olarak etkileyebilecek sonuçlara neden olabileceğini belirterek, "Bu nedenle endişelerimizin yeterince dikkate alınmaması durumunda birkaç gün içinde uygun şekilde hareket etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Juncker, ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının Avrupalı şirketlere olası etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

AB'nin Rusya'ya uygulanmakta olan yaptırımlara tamamen bağlı olduğunu kaydeden Juncker, "ABD’deki yasa tasarısı, kasıtsız bir şekilde AB'nin enerji güvenliği çıkarlarını etkileyen tek taraflı etkilere neden olabilir. Bu nedenle endişelerimizin yeterince dikkate alınmaması durumunda birkaç gün içinde uygun şekilde hareket etmeye hazırız. Amerika çıkarlarının önce, Avrupa çıkarlarının sonra geldiği anlamına gelemez." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi tarafından 3'e karşı 419 vekilin oyu ile kabul edilen tasarı, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiriyor. Tasarıya göre Başkan Donald Trump yönetiminin Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre onayını alması gerekecek.

Tasarıya göre Rusya'ya Ukrayna'daki adımlarıyla ilgili yeni yaptırımlar getiriliyor, İran ile Kuzey Kore de nükleer ve balistik füze programları nedeniyle yaptırımlara maruz kalacak.