ABD Enerji Bakanı Rick Perry, ünlülere yaptığı telefon şakalarıyla tanınan Rus komedyenin telefon şakasının yeni kurbanı oldu.

Reuters'in haberine göre 19 Temmuz günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Perry, 22 dakika süren telefon görüşmede ABD'nin Rusya’ya karşı yaptırımları ve Ukrayna’nın petrol ve gaz geliştirmesine yardım edilmesi dahil bir dizi konuda ciddi bir tonda konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı.

Enerji Bakanlığı Sözcüsü Shaylyn Hynes yaptığı yazılı açıklamada, telefon şakasını doğruladı. Hynes, “Bu kişiler, üst düzey yetkililer ve ünlülere, özellikle de hükümetlerinin çizgisine uymayan bir ajandayı destekleyenlere karşı yaptıkları şakalarla biliniyorlar” dedi.

Enerji Bakanı'na şaka yapan iki komedyen Vladimir Krasnov ve Alexei Stolyarov, daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin taklidiyle İngiliz şarkıcı Elton John’u kandırdığı belirtildi.

Ses kaydında Başkan Trump yönetiminin, Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya doğal gaz taşınmasını öngören Rus projesi "Nord Stream 2"’ye karşı olduğunu belirten Perry, ABD teknolojisinin Ukrayna’ya gaz geliştirmesinde yardım edebileceğini belirtiyor.

Paris iklim anlaşmasına da değininen Perry'nin ses kaydı İlk olarak E&E News tarafından haberleştirilirken telefon görüşmesinin kaydı internet üzerinden de yayınlandı.

Başkan Donald Trump geçen ay yaptığı açıklamada, Washington’ın Ukrayna’ya daha fazla kömür ihraç etmeyi planladığını duyurmuştu.



