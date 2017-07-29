Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınıyoruz. Kuzey Kore'yi BMGK kararlarına uymaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 28 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınıyoruz.

Bir ay içerisinde ikinci defa balistik füze denemesi gerçekleştiren KDHC, BM Güvenlik Konseyi Kararlarını açıkça ihlal etmeyi ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı etmeyi sürdürmektedir.

KDHC'yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz."