Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin de katılacağını açıkladı.

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Telafer'in kurtarılması için operasyon planını kurduk. Bu operasyona tüm güvenlik güçleri, Haşdi Şabi ve Haşdi Aşair (yerel aşiret güçleri) katılacak." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak devletinin yeniden ayağa kalkmasını istemediğini savunan İbadi, örgütle mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

İbadi konuşmasında ayrıca, tüm ülkelerle dengeli ilişkiler kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Irak'ın çeşitli yerlerinde daha önce Sünni sivillere yönelik "öldürme, işkence ve kaçırma" eylemlerinde bulunduğu için İran'a yakın milis gücü Haşdi Şabi'nin Telafer operasyonuna katılmasından endişe duyuluyordu.

Musul'un 63 kilometre batısı, Türkiye sınırının da 82 kilometre güneyinde yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.