Körfez'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği blokla yaklaşık 2 aydır ciddi bir diplomatik kriz yaşayan Katar, 4 Arap ülkesinden gelen 'şartlı diyalog' teklifini reddetti.

Al Jazeera'ye konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, ülkesine karşı uygulanan ablukanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Al Thani, "Ambargocu ülkelerden gelen net bir bakış yok, sadece inatçı bir politika var ve hareketlerinin yasadışı olduğunu kabul etmiyorlar. Bu uzlaşmazlık politikasının devamı." ifadelerini kullandı.

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın dışişleri bakanları dün Bahreyn'de bir araya gelmişler ve krizde atılabilecek adımlar üzerinde değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

Toplantı sonrasında Katar'la diyalog kurulabileceği ancak bunun için Katar'ın 13 maddelik talep listesine yanıt vermesi ve terörizmi fonlamayı sonladırması şartları öne sürülmüştü.

Katar'a sunulan 13 maddelik talep listesinde, ülkenin İran'la ilişkilerini kesmesi, ülkedeki Türk askeri üssünün ve televizyon kanalı Al Jazeera'nın kapatılması gibi talepler yer alıyordu.