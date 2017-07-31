Almanya'nın Konstanz şehrinde dün bir diskoya düzenlenen saldırıyla ilgili Polis ve Savcılık açıklama yaptı.

Açıklamada saldırı nedeninin saldırganın eniştesi olan kulübün işletmecisi ile arasındaki ailevi problemlerden kaynaklandığını duyurdu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kapıda görevli Ramazan ismindeki Türk çalışan ve saldırgan olduğu belirtildi.

SALDIRGAN 1991 YILINDA ÜLKEYE GELMİŞ



Konstanz Savcısı Johannes-Georg Roth basın açıklamasında saldırganın Irak vatandaşı olduğunu; Almanya’ya 1991 yılında 8 yaşında mülteci olarak geldiğini açıkladı.



Eyalet İçişleri Bakanlık Müsteşarı Martin Jaeger saldırının dini motifli bir saldırı olmadığını söyledi.



Saldırganın, 15-20 mermi kullanan M-16 model Amerikan silahlı kuvvetlerinin kullandığı makineli tüfeği saldırganın nereden bulduğu henüz bilinmiyor.



Irak’lı 34 yaşındaki saldırganın önceden uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkalı olduğu ortaya belirtildi. Saldırganın diskoya gelip kapıdaki görevli ile tartıştığı, sonra evine gidip makineli tüfeği alarak kapıdaki görevliyi öldürdüğü belirtildi.