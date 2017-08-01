ABD'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye terör örgütü DEAŞ'la mücadele altında yardım tırları göndermeyi sürdürdüğü açıklandı.

Askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan 100 TIR'ın, Irak sınırından geçerek Haseke'ye girdiği bildirildi. Örgüt unsurlarına gönderilen konvoyda, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı "hummer"lar, 4x4 jipler ile vinçler yer alıyor. Verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfek de bulunuyor.

ABD daha önce 5 Haziran’da 60, 12 Haziran’da 20, 16 Haziran’da 50 ve 21 ile 26 Haziran’da toplam 120, 5 Temmuz’da 82, 9 Temmuz’da 102, 13 Temmuz’da 95, 17 Temmuz’da 100, 22 Temmuz’da 100, 27 Temmuz’da 80 olmak üzere 809 TIR, terör örgütü PKK/YPG bölgesine teslimat yapmıştı.