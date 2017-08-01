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Başbakan May Kraliyet Ailesi'ne diz çöktü

01 Ağustos 2017 Salı, 09:58:40 HABERTURK.COM

Britanya Kraliyet Ailesi, Passchendaele Muharebesi'nde hayatını kaybeden İngiliz ve Alman askerlerinin Belçika'da bulunan mezarlığını ziyaret etti. Ziyarette hazır bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Kraliyet Ailesi üyeleri Prens Charles, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton ile tokalaşırken diz çöktüğü kareler objektiflere yansıdı

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    Britanya Kraliyet Ailesi, Passchendaele Muharebesi'nde hayatını kaybeden İngiliz ve Alman askerlerinin Belçika'da bulunan mezarlığını ziyaret etti.

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    Törende hazır bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton ile tokalaşırken diz çökerken objektiflere yansıdı. 

  • 3 Başbakan May Kraliyet Ailesi'ne diz çöktü
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    2015 yılındaki törende İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Kraliçe'nin önünde diz çökmesi gereken Kraliyet Danışma Meclisi'nin törenine katılmayı reddetmişti.

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    İşçi Partisi liderinin tavrı iktidardaki Muhafazakar Parti üyeleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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