01 Ağustos 2017 Salı, 09:58:40 | Güncelleme: 10:39:59
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Britanya Kraliyet Ailesi, Passchendaele Muharebesi'nde hayatını kaybeden İngiliz ve Alman askerlerinin Belçika'da bulunan mezarlığını ziyaret etti. Ziyarette hazır bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Kraliyet Ailesi üyeleri Prens Charles, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton ile tokalaşırken diz çöktüğü kareler objektiflere yansıdı
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Britanya Kraliyet Ailesi, Passchendaele Muharebesi'nde hayatını kaybeden İngiliz ve Alman askerlerinin Belçika'da bulunan mezarlığını ziyaret etti.
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Törende hazır bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton ile tokalaşırken diz çökerken objektiflere yansıdı.
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2015 yılındaki törende İşçi Partisi lideri JeremyCorbyn, Kraliçe'nin önünde diz çökmesi gereken Kraliyet Danışma Meclisi'nin törenine katılmayı reddetmişti.
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İşçi Partisi liderinin tavrı iktidardaki Muhafazakar Parti üyeleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
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Muhafazakar Parti milletvekili Alan Duncan, İşçi Partisi Lideri Corbyn'in siyaseti Kraliçe'nin üstünde tuttuğunun görüldüğünü savundu.
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Duncan, Corbyn'in "ciddi bir siyasi kişilik mi yoksa bir isyancı mı olduğuna karar vermesi gerektiğini" söylemişti.
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Muhafazakar Partili bir başka milletvekili KeithSimpson da, "Bu davranış Kraliçe'yi küçümsemek anlamına gelir. Sonuçta kendisi anayasayı temsil etmektedir" şeklinde konuşmuştu.
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Geçtiğimizyıl11 Haziran’dakiKraliçe’nin 90. yaş günü kutlamalarında ise ilginç bir olay meydana gelmişti.
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2 yaşındaki oğluyla konuşmak için diz çöken Prens William’ı eliyle uyaran Kraliçe Elizabeth, torununa ayağa kalkmasını söylemişti.
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Birinci Dünya Savaşı'nın büyük muharebelerinden biri olan Passchendaele Muharebesi 31 Temmuz 1917'de Belçika'nın batısındaki Ypres şehri yakınlarında İngilizlerin liderliğindeki İtilaf güçleri Alman cephesine saldırmıştı.
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103 gün süren kanlı muharebede her iki taraftan toplam yarım milyon asker hayatını kaybetmişti.