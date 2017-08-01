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DÜNYA

Pentagon'dan S-400 açıklaması: Endişeliyiz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis, Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400'lere ilişkin konuştu

01 Ağustos 2017 Salı, 10:31:05 Güncelleme: 10:35:15 İHA

ABD Savunma Bakanı Sözcüsü Jeff Davis, Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400'ler ile NATO hava savunma sistemleri arasındaki uyumsuzluktan endişeli olduklarını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Sözcüsü Jeff Davis, Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400'ler ile NATO hava savunma sistemleri arasındaki uyumsuzluktan endişeli olduklarını bildirdi.

Davis, "Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye'yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurumuzda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe oluşturuyor" dedi.

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