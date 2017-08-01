ABD Savunma Bakanı Sözcüsü Jeff Davis, Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400'ler ile NATO hava savunma sistemleri arasındaki uyumsuzluktan endişeli olduklarını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Sözcüsü Jeff Davis, Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400'ler ile NATO hava savunma sistemleri arasındaki uyumsuzluktan endişeli olduklarını bildirdi.

Davis, "Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye'yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurumuzda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe oluşturuyor" dedi.