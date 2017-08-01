Oğluna Business Class'tan battaniye veren kadına gözaltı

Sara Celeste Farfan Garcia adlı bir kadın, Panama Şehrinden Peru Lima'ya Haziran ayında çıktığı uçak yolculuğu sebebiyle Panama havayolu şirketi Copa Airlines'a karşı suçlamada bulundu.

Telegraph'ın haberine göre havayolunun sadakat programının bir üyesi olduğunu iddia eden Garcia, ekonomi sınıfında seyahat eden oğluna Business Class bölümünde bedava verilen battaniyelerden verdi. Bunun üzerine bir uçuş görevlisi tarafından önce engellenip daha sonra kendisine sözlü saldırıda bulunulduğunu iddia eden Garcia, görevlinin kendisini ittiğini de söyledi.

Facebook hesabında yaptığı açıklamada olayın etkisinden hala çıkamadığını söyleyen Garcia, duyduğu öfkeyi üzerinden atamadığını söyleyerek görevlinin tavrını "taciz" olarak nitelendirdi. Garcia daha sonra, görevli tarafından aranan polisin uçuş sonunda kendisine eşlik ettiğini ve görevlinin topallayarak yürümesiyle buna kendisinin neden olduğunu söylediğini yazdı.

Garcia polis karakolunda tutuklanmadan önce "çocuğumun neden olduğu psikolojik hasar" konusunda havayolundan tazminat almak için yasal bir süreç başlattığını da açıkladı.

Suçlamaları reddeden Copa Airlines ise Garcia'yı "görevlerini doğru bir şekilde yerine getiren ekip üyesine ve amirine karşı rahatsız edici ve agresif" olmakla suçladı ve durumla ilgili yasal süreç başlatıldığını açıkladı. Şirket, "Bu olay sonucunda mürettebatımızda bir personel yaralanmış ve uçağın inmesinden sonra kendisine eşlik eden doktor tarafından da tescillenmiştir. Bu nedenle aynı gün yolcuyla ilgili şikayette bulunulmuştur." Şeklinde açıklama yaptı.