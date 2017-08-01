Navaz Şerif'in yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alındığı Pakistan'da eski Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Abbasi yeni başbakan seçildi.

Şerif'in yargı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından, Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Mecliste başbakanlık oylaması yapıldı.

İktidardaki Pakistan Müslüman Birliği-Navazdan (PML-N) Abbasi'nin yanı sıra, muhalefet partilerinin adayları Syed Navid Kamar (Pakistan Halk Partisi-PPP), Şeyh Raşid Ahmed (Pakistan Adalet Hareketi-PTI) ve Sahibzade Tarikullah (Cemaat-i İslami-JI) yarıştı.

342 sandalyeli Ulusal Meclis'te 188 üyesi bulunan Navaz Şerif’in partisi PML-N’nin adayı Abbasi, 221 oyla başbakan seçildi.

Abbasi, bu akşam Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin’in başkanlığındaki yemin töreninin ardından göreve başlayacak.

PML-N, 29 Temmuz'da, meclis komitesi toplantısında alınan karar göre, başbakanlık koltuğuna Şerif'in kardeşi, Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'in aday gösterileceğini duyurmuştu.

Şahbaz Şerif'in ilk olarak, Ulusal Meclise girmesi gerekiyor. Bu süreçte ise Abbasi, geçici olarak başbakanlık görevini üstlenecek.

SONRAKİ SÜREÇ

Şahbaz Şerif, öncelikle Pencap Eyaleti Başbakanlığı görevinden istifa ederek, kardeşinin ayrıldığı meclis sandalyesi için 17 Eylül'de yapılacak ara seçimlere katılacak.

Şerif'in ara seçimi kazanması halinde Abbasi’nin görevinden istifa ederek, başbakanlık koltuğunu, düzenlenecek yeni bir meclis oylamasıyla Şerif’e bırakması bekleniyor.

PML-N, Ulusal Mecliste çoğunluğa sahip olduğu için, Şerif’in başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Süreçte bir aksama olmaması halinde, Şerif’in eylül ayı sonunda başbakan olması ve 2018'de yapılacak genel seçimlere kadar görevi yürütmesi öngörülüyor.

- Şahbaz Şerif kimdir?

1951'de dünyaya gelen Şerif, Lahor kentindeki Government College Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.

Şahbaz Şerif, 1980'li yıllarda ülkenin en büyük şirketlerinden İttifak Holding'in hızlı büyümesinde ağabeyi Navaz Şerif ile birlikte önemli rol oynadı.

1988'de Pencap Eyalet Meclisine seçilen Şahbaz Şerif, 1990'da Ulusal Meclise girdi. 1993'te tekrar Pencap Eyalet Meclisine seçilen Şerif, 1997'de Pencap Eyalet Başbakanlığı görevine getirildi.

General Pervez Müşerref'in 1999'daki askeri darbesinin ardından dönemin başbakanı Navaz Şerif ile birlikte 2007'ye kadar Suudi Arabistan'da yaşayan Şahbaz Şerif, 2007'de Pakistan'a döndü.

Şahbaz Şerif, PML-N'nin 2008 genel seçimlerinde Pencap eyaletinde gösterdiği başarının ardından ikinci kez Pencap Eyalet Başbakanı oldu

Şerif, 8 Haziran 2013'ten bu yana bu görevi yürütüyor.

ŞAHİD HAKAN ABBASİ KİMDİR?

PML-N Partisi'nin önde gelen siyasilerinden Abbasi, 1958'de dünyaya geldi. California Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olan Abbasi, George Washington Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı.

1988 genel seçimlerinde ilk kez Ulusal Meclise seçilen Abbasi, 1997-1999 yılları arasında Pakistan Havayolları (PIA) Genel Müdürlüğünü üstlendi.

Abbasi, 1999 darbesinin ardından tutuklandı ve 2 yıl cezaevinde kaldı.

2008'de Ticaret ve Savunma Üretimi Bakanlığı görevini üstlenen Abbasi, 2013'ten bu yana Şerif hükümetinin Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapıyor.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle, Navaz Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Ayrıca Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar da azledilmişti.

Mahkeme, "Pakistan Başbakanının parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek, Şerif'in artık başbakanlık koltuğuna "layık olmadığını" bildirmişti. Mahkeme Şerif'i ömür boyu siyasetten men etmişti.