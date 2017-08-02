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Trump, dünyanın gözünü diktiği imzayı attı!
DÜNYA

Trump, dünyanın gözünü diktiği imzayı attı!

ABD-Rusya gerilimi büyüyor: Trump imzayı attı...

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:39:50 Güncelleme: 17:46:00 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.

Reuters'ın bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre Trump, ABD Kongresi'nden geçen tasarıyı onayladı.

Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi, seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını Beyaz Saray'a göndermiş, bunun üzerine Moskova yönetimi Rusya'da bulunan 755 ABD'li diplomatın Eylül ayına kadar ülkeyi terk etmesini istemişti.

Ayrıntılar geliyor...

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