Mc Donalds'ın Hong Kong Twitter hesabı sahte çıktı, insanlar üzüldü.

McDonald's Hong Kong kullanıcı adındaki Twitter hesabından yapılan paylaşımlar, sahte hesap mı, yanlışlıkla mı atılıyor,

yoksa viral reklamcılık mı diye insanları düşündürürken, fast food devi hesabın sahte olduğunu açıkladı.

Sahte McDonald's Hong Kong Twitter hesabı, Ekim 2016'da açılmış, menülerle ilgili paylaşımlar yaparak, gerçek bir

hesap görüntüsü veriyordu. Bir anda, hesaptan dağılmış bir ev, kaybolan çocuk, aşk acısı gibi paylaşımlar yapılmaya başlandı. Ama hala şirket adına paylaşımlar yapılmaya da devam ediyordu.

Kullanıcıları şaşırtan, güldüren bu paylaşımların dikkat çekmesiyle birlikte takipçi sayısı inanılmaz hızla artmaya başladı. Birkaç yüz takipçiden bir anda 20 binlere ulaşan kullanıcı sayısı, çok fazla paylaşım ve beğeni kazandı; hatta takipçiler bu paylaşımlara komik cevaplar da verdi. İnsanlar ilk önce hesabın gerçek olduğunu düşündüler. Ancak şirket bu hesabın sahte olduğunu açıkladı. Bir süre sonra hesabın adı değiştirildi.

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